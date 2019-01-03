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العُلا.. عرض مذهل مع لوحات فينسنت فان جوخ

المصدر: دبي - العربية.نت
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عاش مسرح المرايا بمهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا لحظات لا تُنسى بعد عرض بانورامي للوحات الفنان العالمي الشهير "فينسنت فان جوخ".

وجاء العرض الفني تجربة باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات المميزة التي يشهدها المهرجان الأطول في #السعودية والذي تقام فعالياته على مدار 7 أسابيع من 20 ديسمبر وحتى 9 فبراير.

أما العلا، فهي واحدة من أهم المواقع التراثية المحفوظة في العالم، يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وتتمتع العلا بجمال الطبيعة الخلاب الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

كلمات دالّة

#السعودية, #العُلا

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