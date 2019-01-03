النائب العام: عقد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل خاشقجي

أعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل #جمال_خاشقجي.

وقال النائب العام السعودي إن 11 متهما بقتل خاشقجي مثلوا أمام المحكمة مع محاميهم.

وطالبت النيابة العامة في السعودية بإعدام 5 متهمين لضلوعهم في قتل خاشقجي.

وأكدت النيابة العامة إرسال مذكرتين إلى تركيا لطلب الأدلة والقرائن حول قتل خاشقجي.

وذكرت النيابة أنها تنتظر من تركيا موافاتها بما تم طلبه بشأن قضية خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي قد أصدر بيانا جاء فيه أنه "إلحاقاً للبيانات الصادرة السابقة، فقد عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة #الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن / جمال خاشقجي وعددهم (11) بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".

وأضاف البيان: "وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بتاريخ 17/10/2018م، وذلك لطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن تتعلق بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك".