تركيب أكثر 1.2 مليون عداد ذكي للمياه في السعودية

أتم قطاع توزيع المياه في #السعودية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، تركيب ما يزيد عن مليون و200 ألف عداد إلكتروني "ذكي" في مختلف المناطق خلال عام 2018، ضمن برنامج مبادرة التحول الوطني 2020، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء. ويستهدف المشروع استكمال مراحل المبادرة بتركيب أكثر 2 مليون عداد إلكتروني مع ما يرتبط بها من أنظمة وبرامج بمناطق السعودية، مع نهاية 2019م، وبحسب ما أكدته شركة المياه الوطني عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

#العدادات_الذكية لحساب #استهلاك_المياه في العقارات، تأتي بهدف دعم أتمتة الإجراءات التطويرية للفوترة، وخفض نسبة الفاقد من المياه، بالإضافة إلى المراقبة الدائمة للشبكات المغذية للعقارات، للتحقق من وصول المياه إلى العملاء خلال فترات الضخ المجدولة، والتعامل معها استباقياً، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتفعيل البنى التحتية للأنظمة التقنية الحديثة، والاستفادة المثلى من أنظمة البيانات.

كما أن العدادات الذكية الإلكترونية، تعتبر ذا تقنية عالية وتقوم بحساب الماء آلياً، دون حساب كميات الهواء التي تندفع مع كميات المياه النافذة على العقار، وبالتالي انتفت مشكلة العداد القديم والذي قد يتسبب في حساب فواتير عالية بسبب نفوذ كميات الهواء على العداد.

ويعتبر نظام العدادات الذكية آليا بالكامل ودقيقا جداً، ولا يوجد بهِ تدخل بشري، فقراءة الفواتير تكون آليا مروراً بنظام الفوترة وحتى تصل العميل على الهاتف الجوال، دون أي تدخل بشر، بعكس ما كانت عليه العدادات القديمة التي تعمل على نظام ميكانيكي وليس لديها القدرة على إرسال القراءات لاسلكياً، إنما تتطلب مروراً من قارئ العداد، لأخذ القراءة يدوياً.

وأكد قطاع توزيع المياه في السعودية أن العدادات الإلكترونية تمتاز بتقنية قراءة بيانات الاستهلاك إلكترونياً، وإرسال قراءة العداد آلياً عن طريق الإشارات اللاسلكية (AM R)، وجمع البيانات الموجودة في محاور مركزية بالأحياء السكنية، ومن ثم إرسالها إلى مجمع البيانات الرئيس لعرضها على الأنظمة المتكاملة، وربطها بنظام القراءة وإدارة العدادات والفوترة إلكترونياً، إضافة إلى تقنية قياس كمية المياه وتدفقها من خلال توليد مجال مغناطيسي أو موجات فوق صوتية.