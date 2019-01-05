غواص سعودي يتحدى "الشلل النصفي" في أعماق البحار

تحدى شاب سعودي إعاقته ليتجاوز كل المعوقات في سبيل تحقيق عشقه والغوص في أعماق البحار رغم إصابته بـ"#شلل_نصفي"، حيث استمر في التدريب لفترة طويلة حتى حصل على الرخصة الدولية للغوص، ليمارس هوايته في #غوص البحر الأحمر غرب #السعودية.

حسن الزهراني ذو الـ 40 عاماً تحدث إلى "العربية.نت" عن الصعوبات التي واجهها لتحقيق هدفه فقال: "مررت بعدة مراحل في التدريب مع صديقي خالد الدهلوي المتخصص في تدريب #ذوي_الاحتياجات_الخاصة عالمياً، كنت أعاني للوصول إلى الساحل لانعدام الطرق الميسرة بالكرسي المتحرك، ثم تعلمت الاعتماد على نفسي في ارتداء #ملابس_الغوص وبقية المعدات من عبوة الأكسجين وحمالات والانطلاق في البحر رغم عدم استطاعتي تحريك رجلي".

وبين الزهراني أن إصابته بالإعاقة كانت قبل 27 عاماً بسبب حادث مروري، ليتابع: "أعمل الآن في الخطوط السعودية، ولم أتوقف عن ممارسة هواياتي بالهمة العالية التي أمتلكها ومساعدة زملائي، فالكرسي المتحرك ليس عائقاً، والآن بعد حصولي على رخصة الغوص العالمية سأحرص على دعم من حولي من ذوي الاحتياجات الخاصة ليعيشوا هذه التجربة والتعرف على أسرار البحر".

وختم حديثه: "ما زلنا نبحث عمن يحتوينا من الجهات الرسمية لممارسة هواياتنا وتذليل الصعوبات التي نواجهها من تعبيد الطرق وتيسيرها لذوي الإعاقة الحركية، والتدريب المتخصص والتطوير والتحفيز النفسي، فطاقاتنا لم تستغل حتى الآن رغم الإبداعات المتوفرة".