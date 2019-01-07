مسؤول الهجرة في تايلاند يوضح ما حدث للفتاة السعودية

قالت السلطات التايلاندية إن تصرفها مع الفتاة السعودية التي فرَّت من أسرتها في #الكويت إلى بانكوك، يأتي ضمن ممارستها لسيادتها ولا علاقة له بأي شكل من الأشكال بأي طرف سعودي.

وأضاف مسؤول الهجرة، سوراشات هاكبارن، لرويترز أنّ سبب قرار إعادتها على متن طائرة الخطوط الكويتية التي قدمت بواسطتها، يعود لكونها لم تكن تمتلك تذكرة عودة، ولا حجزاً في أي فندق في #تايلاند مثلما تقتضيه لوائح الدخول.

وأضاف أنه لم يكن لسلطات الهجرة التايلاندية أي اتصال بأي ممثل دبلوماسي للمملكة العربية #السعودية، ولا بالخارجية التايلاندية نفسها، قبل قرار منع الفتاة من الدخول، حيث إن إجراءات الدخول لا تتطلب ذلك.

ونوّه إلى أنّ "الفتاة تبالغ في قصتها، بحسب تعبيره. وقال: "لقد فرت من أسرتها من المملكة العربية السعودية عبر الكويت، حيث يعيش والدها بين حائل والكويت، وقدمت إلى تايلاند، ولكنها كانت تفتقر إلى الوثائق اللازمة التي تتيح لها الدخول، وهو ما دفع سلطات الهجرة إلى منعها من ذلك. وهذا إجراء اعتيادي نعمل به في كل الحالات".