مداهمة أمنية في القطيف تسفر عن مقتل عدد من المطلوبين

نفذت الجهات الأمنية #السعودية، الاثنين، عملية استباقية في بلدة الجش التابعة لمحافظة #القطيف، أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين والقبض على آخرين، بعد تبادل لإطلاق النار.

وطالبت العناصر الأمنية فور تنفيذ المداهمة المطلوبين تسليم أنفسهم، ما قوبل بالرفض وفتح النيران تجاه العناصر الأمنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن جميع المطلوبين الذين اشتبكوا مع الجهات الأمنية من خارج القوائم المعلنة، إلا أنه ثبت تورطهم في قضايا تمس أمن الدولة، ومن أبرزها استهداف العناصر والمقرات الأمنية وتعطيل مشاريع التنمية، ولا تزال أعداد المطلوبين التي تقدر بسبعة أشخاص غير مؤكدة حتى اللحظة.

ومن المقرر أن تصدر رئاسة أمن الدولة بيانا حول الحادثة.