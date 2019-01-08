السعودية تندد بتلكؤ والتفاف الحوثيين على اتفاق ستوكهولم

ندد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بما تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقيات ستوكهولم.

وشدد مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على استمرار الحوثيين في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍّ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، مديناً ما يقومون به من تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن.

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كما ندد المجلس بتعطيل الحوثيين لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب المساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما توليه السعودية من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مضيفاً أن السعودية ستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء السعودي في جلسته مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب المجلس عن تقديره لما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم السعودية للوكالة، مما يمكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية.

كما قرر الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والمعاشات في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.