سفير السعودية بالقاهرة ينفي إدلاءه بتصريح حول السودان

نفى السفير السعودي في القاهرة، الأربعاء، إدلاءه بتصريح حول الأوضاع الحالية في السودان.

وإشارة إلى التصريح المنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، أوضح السفير نقلي أنه لم يدلِ بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أية قضية مؤخراً، وفق ما نقلت وكالة (واس).

وأكد سفير المملكة، في بيان صحافي، أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلا.

ودعا السفير نقلي، إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحافية لا أساس لها من الصحة.