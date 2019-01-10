بعد 30 عاماً.. ناصر القصبي إلى خشبة المسرح من جديد

طالب رئيس مجلس الإدارة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بعودة الفنان ناصر القصبي إلى خشبة المسرح، عبر تغريدة في حسابه وجهها آل الشيخ للقصبي: "نبيك ترجع للمسرح ... مكانك خالي".

ورد القصبي على مطلب آل الشيخ بالموافقة على عودته مغرداً: "تم يابوناصر .. وأبشر بسعدك".

القصبي بدأ انطلاقته من المسرح عبر مسرحية "حلم الحياة" عام 1984، تلتها خمس مسرحيات، آخرها "ولد الديرة"، التي تعتبر آخر مسرحية له قبل نحو 30 عاماً.

وتأتي عودة القصبي للمسرح نتيجة توجه الهيئة العامة للترفيه، إعادة هيكلة المسرح السعودي والتركيز على عودة أسماء صنعت اسماً لامعاً على خشبة المسرح السعودي.

من جانبه، أكد تركي آل الشيخ أن الترفيه لم يقتصر على الحفلات الغنائية فقط، مشدداً على الاهتمام بكافة المجالات الترفيهية خلال الفترة القادمة، منها الثقافية والاجتماعية.