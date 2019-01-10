"مركز الملك سلمان" يعالج مرضى مخيم الزعتري في منازلهم

قام الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بزيارات منزلية للاجئين السوريين من كبار السن والعجزة الذين يتعذر وصولهم للعيادات التخصصية التابعة للمركز في مخيم الزعتري، وتمت معاينة الحالات وتقديم الاستشارات الطبية والعلاج لها، وذلك خدمة وتسهيلاً على المرضى والكبار وغير القادرين على الذهاب لعيادات المركز في المخيم وتخفيفاً عنهم ليتلقوا العلاج بكل يسر وسهولة ومراعاة لظروفهم الصحية.

كما واصل الفريق تقديم خدماته الطبية والاستشارية لمراجعي عيادات المركز في المخيم.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للبرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين النازحين داخل بلادهم واللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.