عمر خيرت يحلّق بروائعه الموسيقية في "شتاء طنطورة"

أشعل الموسيقار المصري، #عمر_خيرت، قناديل الاشتياق واللهفة في ليلة موسيقية فخمة احتضنها مسرح "المرايا" في مهرجان" #شتاء_طنطورة" بمدينة "العلا" السعودية، على مدار ساعتين، وسط حضور عدد من الشخصيات المصرية ونجوم الفن والإعلام.

وأطرب خيرت الجمهور بمجموعة من أشهر أعماله، مثل: "ليلة القبض على فاطمة" و "عم أحمد" و "رابسودية عربية" كما قدم "والله ما طلعت شمس" و "خلي بالك من عقلك" و"اللقاء الثاني" و"فيها حاجه حلوة" و"مسألة مبدأ". وحظيت الحفلة باهتمام ومتابعة كبيرة تتوازى مع حجم إبداعات الموسيقي الشهير.

وسبق للموسيقار والعازف المصري خيرت أن أطل على الجمهور السعودي في مارس/آذار عام 2017 على مسرح المدينة الاقتصادية في جدة.

إلى ذلك ينتظر أن يُحيي أصغر عزف بيانو منفرد "لانج لانج" مساء 18كانون الثاني/يناير

كما سيشهد "شتاء طنطورة" الحدث المرتقب بإطلالة (كوكب الشرق) أم كلثوم بتقنية "الهولوغرام" ليلة 25 يناير/كانون الثاني، فيما سيصدح صوت المغني الأوبرالي، أندريا بوتشيلي، مطلع فبراير/شباط، وسيختم المهرجان العازف، ياني، في ظهوره الثاني بالسعودية مساء 8 فبراير.