كندا تمنح الفتاة السعودية الهاربة حق اللجوء

أعلن رئيس وزراء كندا، #جاستن_ترودو، منح بلاده حق اللجوء للفتاة السعودية، #رهف_القنون، البالغة من العمر 18 عاماً، والتي فرت من أسرتها السبت الماضي، قادمة من الكويت إلى تايلاند.

موضوع يهمك قالت السلطات التايلاندية إن تصرفها مع الفتاة السعودية التي فرَّت من أسرتها في #الكويت إلى بانكوك، يأتي ضمن ممارستها... مسؤول الهجرة في تايلاند يوضح ما حدث للفتاة السعودية السعودية

وكان قد ذكر رئيس شرطة الهجرة في تايلاند أن رهف غادرت مساء الجمعة مطار بانكوك متجهة إلى كوريا الجنوبية لتستقل بعد ذلك طائرة أخرى متجهة من سول إلى #كندا.