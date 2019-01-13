بومبيو يصل الرياض.. وخالد بن سلمان والجبير في استقباله

وصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد إلى السعودية، في إطار جولته الشرق أوسطية.

واستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بومبيو في المطار.

وكان بومبيو قد بدأ هذا الشهر جولة في الشرق الأوسط زار خلالها الإمارات ومصر والأردن والعراق وقطر وتركيا.

واعتبر بومبيو أن وحدة مجلس التعاون الخليجي ضرورية لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي. وقال: "نحن أكثر قوة عندما نعمل معاً وتكون النزاعات محدودة. عندما يكون لدينا تحد مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة".

وأضاف: "عندما يكون لدينا تحد مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة. النزاعات لا تسمح لك أبداً باتخاذ رد قوي على الخصوم المشتركين أو التحديات المشتركة".