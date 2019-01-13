مركز الملك سلمان يوزع مواد غذائية للمتضررين في حجة ولحج

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، السبت، 400 سلة غذائية تزن 29 طناً و600 كيلو غرام و3,000 لتر ماء على النازحين والمتضررين في "مخيم الجعدة" ومناطق "الدير" و"الرفيع" و"الفرانته" و"بني المش" التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2.400 فرد.

وأيضا وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة، 1100 سلة غذائية تزن 81 طناً و800 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في قرى الدواجن، "امجرباء"، و"ابريحا"، و"الحمراء"، و"بئر كدمة"، و"رعيان الحبيل"، و"سفيان"، و"الليبي"، و"الرعارع" التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، يستفيد منها 6.600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 321 مشروعاً.