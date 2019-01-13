مشاجرة دامية في جدة.. والمتورطون في قبضة الأمن

أدت مشاجرة عنيفة اندلعت السبت، في حي الحمدانية بمحافظة #جدة إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

وتمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة من ضبط المتهمين في واقعة المضاربة التي انتشرت مشاهدها بشكل واسع على مواقع التواصل ليل السبت الأحد.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر فجر الأحد، أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

#شرطة_جدة

تضبط 6 متهمين في واقعة المضاربة التي

نشأت على خلفية خلاف حول استخدام مواقف للسيارات في أحد أحياء المحافظة فجر الأمس (السبت)، ونتج عنها مقتل شخص وإصابة آخرين

..تم احالتهم لـ #النيابة_العامة لاتخاذ

الإجراءات القانونية بحقهم#مضاربه_الحمدانيه pic.twitter.com/JKxgueTXYJ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 12, 2019

وفي التفاصيل، بحسب ما أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، أن دوريات الأمن باشرت منتصف ليل السبت، بلاغاً عن وقوع مشاجرة في أحد الأحياء شرق محافظة جدة، استخدم فيها السلاح الأبيض، وتبين وفاة مواطن في العقد الثالث من العمر، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة آخرين.

وأضاف أنه تم ضبط جميع المشاركين ، وعددهم 6 أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأشخاص، تبين أن المشاجرة وقعت إثر خلاف حول استخدام مواقف للسيارات.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على "تويتر" أظهر طعن أحد الأشخاص لآخر، ما أدى إلى سقوطه أرضاً في الحال.