وزير الثقافة يوجه بإطلاق اسم منيرة موصلي على دار للعرض

وجه وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية منيرة موصلي على إحدى دور العرض في المملكة تقديراً لإسهاماتها ومنجزاتها.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد نعت الفنانة الراحلة، والتي توفيت بعد معاناة مطولة مع مرض عضال في الكليتين، وذلك عن عمر يناهز الرابعة والستين.

وتعتبر موصلي واحدة من أهم رواد الفن التشكيلي في المملكة، ساهمت في تنمية الحركة التشكيلية الفنية، خاصةً بين النساء، وأقامت عشرات المعارض بالمملكة كان أولها معرضها المشترك مع زميلتها الفنانة صفية بن زقر الذي أقيم في مدرسة التربية الحديثة عام 1968، ومن ثم معرضها الخاص الأول عام 1972 في مدينة جدة.

#عاجل.. وزير الثقافة @BadrFAlSaud

يوجه بإطلاق اسم الفنانة التشكيلية #منيرة_موصلي على إحدى دور العرض في المملكة تقديراً لإسهاماتها ومنجزاتها رحمها الله pic.twitter.com/VjFEhseS5h — سعوديات مبدعات (@s_wksa) January 12, 2019

كما شاركت مع كبار الفنانين التشكيليين كيوسف أحمد، وأحمد البحراني في معارض كبرى في الخليج والشرق الأوسط.

وأسست مهرجان الفن في مدينة الخبر عام 2007، كما نشرت العديد من الدراسات الفنية التي اتخذت فيها مواضيع اجتماعية مهمة مصدراً لها.

وقد حصدت عشرات الجوائز خلال مسيرتها في السعودية والبحرين ودبي وعدد من العواصم العربية.

وصفت بالظاهرة الفنية والإنسانية، التي سبقت زمنها. وكانت تحضر قبل وفاتها لمعرض في المدينة المنورة، إلا أن ظروف المرض حالت دون ذلك.