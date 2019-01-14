الكويت تستضيف معرض "الفهد.. روح القيادة" الشهر المقبل

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، أن الكويت ستستضيف معرض (الفهد… روح القيادة) خلال الفترة من 11 إلى 23 فبراير 2019، وذلك في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وشكر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التنفيذية للمعرض، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع على الرعاية والدعم الدائم والمستمر لبرامج مؤسسة الملك فهد الخيرية والإنسانية والاجتماعية، ومن ضمنها معرض وفعاليات تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز.

وأكد أن "الرعاية الكريمة التي حظي بها معرض (الفهد..روح القيادة) من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان لها الأثر الكبير لدى أعضاء اللجنة العليا التي يرأسها الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز وتضم أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الملك فهد بن عبدالعزيز".

وأوضح الأمير تركي بن محمد بن فهد أن زوار معرض (الفهد…روح القيادة) في الكويت سيشاهدون توثيقاً كاملاً لرحلة الملك فهد بن عبدالعزيز وإنجازاته على الصعيدين المحلي والخليجي والعربي والدولي.

إضافة إلى حياته ومقتنياته الشخصية فإن هذا التوثيق يتم تقديمه بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى فضلاً عن استخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي، كما أن المعرض سيخصص جناحاً خاصاً للعلاقات السعودية الكويتية المتميزة على مر التاريخ، حيث سيطلع الزائرون على صور تعرض لأول مرة عن ملوك السعودية وأمراء دولة الكويت.

وقال الأمير تركي إن معرض (الفهد.. روح القيادة)، موجه للجيل الحالي من الشباب الخليجي والعربي للتعرف على سيرة الملوك والقادة، والظروف التي عاشوها والإنجازات التي قدموها لشعوبهم، كما أن المعرض يستهدف حضور العائلات، حيث يوجد جناح خاص يسمى (الطفل والتنشئة القيادية)، وهذا الجناح سيسهم في تعليم الأطفال وتنشئتهم على القيادة واستلهامها من خلال أسلوب تربوي خاص تشرف عليه اختصاصيات في رياض الأطفال.