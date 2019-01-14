واشنطن: متفقون مع الرياض على دعم التقدم السياسي باليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن واشنطن والرياض متفقتان على دعم التقدم السياسي في اليمن، مؤكدة أن الجانبين سيواصلان البناء على الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأحد إلى السعودية. وكان في استقباله في المطار سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

كما شدد بومبيو، خلال لقائه مع الجبير، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، ومواجهة "النشاط الخبيث" لإيران.

وفي وقت سابق الاثنين، استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، وزير الخارجية الأميركي.

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.