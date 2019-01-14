ولي العهد وبومبيو اتفقا على مواصلة خفض التصعيد في اليمن

قال بيان صادر عن السفارة الأميركية في السعودية، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اتفق وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة الالتزام باتفاق السويد في اليمن.

جاء ذلك أثناء استقبال ولي العهد لبومبيو خلال زيارته للرياض والتي بدأت مساء الأحد، ضمن جولته الشرق أوسطية.

وأضاف بيان السفارة، المنشور على حسابها في "تويتر"، أن بومبيو وولي العهد اتفقا على ضرورة مواصلة خفض التصعيد في اليمن، كما اتفقا على ضرورة الحل السياسي الشامل في اليمن.

وجاء في تغريدة السفارة الأميركية على "تويتر": "فيما يتعلق باليمن، تم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة".

وبحسب البيان الأميركي، عبر بومبيو عن امتنانه لدعم السعودية للعملية السياسية الأممية في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن والرياض متفقتان على دعم التقدم السياسي في اليمن، مؤكدة أن الجانبين سيواصلان البناء على الشراكة الاستراتيجية بينهما.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الأحد إلى السعودية. وكان في استقباله في المطار سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير.

كما شدد بومبيو، خلال لقائه مع الجبير، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، ومواجهة "النشاط الخبيث" لإيران.