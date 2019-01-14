ولي عهد البحرين يلتقط صوراً لآثار العلا في السعودية

جذبت المعالم التاريخية والواجهات الصخرية في #العلا بالسعودية #ولي_عهد_البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، حيث وثق تلك المعالم عبر جواله الخاص، أثناء جولته على مواقع متعددة في العلا عبر تشكيلاتها الجبلية.

واطلع الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة على مواقع التاريخ والحضارة في العلا، ومنطقة الحجر، ورافقه في الجولة الأمير بدر بن عبدالله الفرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي شملت مواقع متعددة في المنطقة.

وانتشرت صور لولي عهد البحرين يرافقه الأمير بدر وهو أمام الواجهات الصخرية بمدائن صالح، والتي تُعد أحد أبرز المواقع التاريخية في العالم، والتي تشكل 154 واجهة صخرية نحتت بفن رفيع.

وتجول واستمع لشرح حول هذه المواقع والمعالم التاريخية، والتي تعمل عليها الهيئة الملكية للعلا لتطويرها والعمل على إبرازها للعالم بمشاريع كبرى سياحية.

والديوان الذي ظهر ولي عهد البحرين أمامه في الصور أحد أبرز المواقع في #مدائن_صالح ، والذي يقع بجانب سيق جبلي شهير، وجدت فيه العديد من النقوش والواجهات الصخرية، وتقع بالقرب منه بقية الواجهات الصخرية المنحوتة في جبال الأثالب التي تتميز بتشكيلاتها من الحجر الرملي ذي الألوان الزاهية.

وتعد مدائن صالح التي تم تسجيلها كأول موقع في #السعودية ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو، واحدة من أهم الوجهات التاريخية في العالم، حيث تحوي كنوزا تاريخية متعددة ما بين تاريخ قديم وتاريخ إسلامي مدون على العديد من جبال العلا.