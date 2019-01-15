السعودية تدعو مجلس الأمن للتدخل ووقف الاستيطان

استعرض مجلس الوزراء السعودي، في جلسته، الثلاثاء، ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من حملات التصعيد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتوغل الاستيطاني والسيطرة على الأراضي.

ودعا مجلس الوزراء السعودي مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشاريع الاستيطانية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بدء الجلسة، اطلع الملك سلمان على نتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وما تضمنته من استعراض للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.