بالصور.. سحب الشتاء تعانق قمم جبال السودة بعسير

مشهد بديعي ونادر على قمم جبال السودة الشاهقة في منطقة عسير، رسمته سحب شتوية عانقت الجبال ذات الارتفاع الأعلى في السعودية، والتي تصل قمتها إلى 3015 متراً عن سطح البحر.

هذه السحب النادرة تتكون عند انخفاض درجات الحرارة ما بين 7-13 درجة مئوية، والتي تطالعك مع إشراقة الشمس في ضوء يخلطه جماليات تشكيل السحب الملبدة بين صخور قمم الجبال.

المصور وعاشق الطبيعة "رشود الحارثي" التقط صوراً حية للسحب وهي تعانق قمم جبال السودة غرب مدينه أبها، كموج ضبابي ساحر.

وأكد مختصون أن هذه الظاهرة المناخية تتكرر في كل عام خلال فصل الشتاء، والتي تبهر عين المشاهد لها وتسحر الأبصار وتدعو النفس للتأمل في خلق الله سبحانه، حيث تظهر جبال السودة وهي مغطاة بالسحب الكثيفة ويستطيع الشخص مشاهدتها مع ساعات الصباح الأولى.