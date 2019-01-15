صور.. مركز الملك سلمان يدين استهداف نازحين بالخوخة

دان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الثلاثاء، الهجوم الذي تعرض له النازحون في مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة 5 نازحين، بينهم أربعة أطفال جراء إلقاء قنبلة يدوية عليهم.

وألقيت القنبلة على المخيم الذي يدعمه المركز وتديره المحافظة حوالي الساعة الثالثة فجر الثلاثاء، ما أوقع إصابات متعددة في صفوف النازحين ما بين خفيفة ومتوسطة، في حين تولت العيادات الطبية المتنقلة التي أنشأها المركز تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتأكد من سلامتهم الصحية ووضعهم تحت الملاحظة حتى تستقر حالتهم.

يذكر أن مخيم بني جابر سبق أن تعرض لهجمات متكررة من جانب الميليشيات الحوثية أدت إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات والمجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام كل الانتهاكات بحق النازحين والمحتاجين من أبناء الشعب اليمني.