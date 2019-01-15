مجلس الوزراء يرحّب بـ"طاقة الرياح" في دومة الجندل

رحب مجلس الوزراء السعودي بإعلان مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، كأول محطة لطاقة الرياح في المملكة، وثاني عطاء يتم تقديمه في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

وجاء الترحيب في الجلسة التي ترأسها الملك سلمان، الثلاثاء، بما أكدته المملكة ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في أبوظبي، بأنها تعمل في إطار رؤيتها 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020م، على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق النمو والازدهار وتنويع مصادر الطاقة، وأن المملكة تستهدف أن تكون مركزا رياديا في الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات القادمة يقوم على قدرات محلية لتطوير مشروعات وتصنيع وتصدير كامل سلسلة القيمة بما يفوق 200 غيغاوات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المجلس تطرق إلى إعلان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن احتياطيات المملكة الثابتة من النفط والغاز، الذي أكدها التقييم المستقل الذي أجرته شركة (دي اند ام) الرائدة في مجال الاستشارات، الذي يؤكد مرة أخرى أهمية المملكة ودورها العالمي كمصدر آمن للإمدادات النفطية على المدى الطويل والشفافية في نشر المعلومات والحوكمة المتوازنة لقطاع البترول.