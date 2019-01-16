بعد انتشار فيديو لصحراء بنفسجية بالسعودية.. مصورها يعلق

قبل أيام قليلة تناقل مغردون سعوديون على تويتر، مشاهد رائعة لإحدى مناطق الصحراء في السعودية، بعد أن ارتدت ثوبا بنفسجيا.

وبدت الجمال تسير على بساط من أزهار الخزامى التي غطت الرمال في محافظة رفحاء.

أما ملتقط تلك المشاهد التي حصدت إعجاب المئات، صالح الفريح، فتحدث لـ"العربية.نت" عن عشقه لتوثيق المشاهد الطبيعية والأجواء الربيعية عبر استخدامه كاميرات تصوير احترافية منذ 10 أعوام، جمع خلالها أكثر من مليون صورة.

وقال: "تختزن #رفحاء العديد من المواقع الطبيعية المميزة، لذا أقوم بتتبع المواقع وتوثيق تأثير الأمطار وسط الصحراء، لأجل بث رسالة جمال من قبل مدينة رفحاء".

وعن مقاطع الفيديو التي راجت على وسائل التواصل الاجتماعية، أوضح الفريح: "تلك المشاهد كانت في جنوب رفحاء بين هجرة حدق الجندة وهجرة القيصومة، وحظيت بتداول واسع من قبل عشاق الطبيعة ومتذوقي اللوحات الفنية".

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وأضاف: "شاركت في العديد من الملتقيات والمعارض الضوئية، وكان آخرها في مهرجان الجنادرية لهذا العام، وقمت بعرض صور ومقاطع الطبيعة الخلابة التي جسدتها رحلاتي التوثيقية".

يذكر أن نبات الخزامي أو ما يسمى بنبات خيري البر، ونبات ضيق الأوراق، لها أسماء أخرى منها: هنان، وذنبان، وأسماء أخرى تدلل عليه، منها اللاوندة، والظرم، والفكس، وحوض فاطمة.

والموطن الأصلي لهذا النبات فرنسا وغرب حوض البحر الأبيض المتوسط، كما يوجد على نطاق واسع امتدادا من #الطائف وحتى نهاية سلسلة #جبال_السروات جنوب السعودية، وله استخدامات طبية، كما نجد أن اختصاصيي الأعشاب يستخدمون الخزامى في العديد من الحالات الخاصة بالجهاز العصبي، بما في ذلك حالات الاكتئاب، والإنهاك العقلي، والفتور البدني، وكذلك يستخدم كمسكن للصداع والروماتيزم، وغرغرة للحلق، ومطهر خفيف، ولغسيل الجروح، وعلاج بعض حالات أزمات الربو، خصوصا تلك التي يتسبب فيها التوتر النفسي المصاحب لها.

ونسبة لنكهته الجميلة، فقد وجد الخزامى استخداما واسعا في صناعة العطور ومستحضرات التجميل عبر التاريخ.