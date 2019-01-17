العازف العالمي "لانغ" يغرد لشتاء طنطورة.. "ابقوا معنا"

في طريقة تبدو للوهلة الأولى غامضة، قام عازف البيانو الصيني لانغ لانغ بوضع تغريدة له بحسابه على "تويتر" كتب فيها تاريخ ١٨ يناير، وأرفق معها مقطعا مصورا لا يتجاوز الـ ٥ ثوانٍ، وهو يحمل كتابا أبيض مكتوبا باللغة الإنجليزية على الصفحتين "ابقوا معنا"، ترويجاً منه لحفلته الأولى بالسعودية ضمن مهرجان شتاء طنطورة بالعلا.

في حين أعلن حساب المهرجان عن الحفلة بتغريدة جاء فيها: "أنعش حواسك بكثافة، واستمتع بحضور حفل عازف البيانو اللامع لانج_لانج ضمن باقة رحلة اليوم الواحد إلى العلا"، وبهذا الإعلان الذي يصافح رواد التواصل الاجتماعي عبر حساب شتاء طنطورة، سيتسنى لحضور مدينة العلا، يوم الجمعة الاستمتاع لموسيقى عازف البيانو الصيني لانغ لانغ في حفل هو الأول له في السعودية.

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ويعتبر العازف الصيني فنانا كلاسيكيا، اشتهر بتقديمه روائع كلاسيكيات البيانو حول العالم، إلى جوار أسماء عالمية مرموقة، مثل بلاسيدو دومينغو، وميتاليكا، وفاريل ويليامز، وخوليو إغلاسياس.

وقدم لانغ لانغ مقطوعات موسيقية لكبار المؤلفين، أمثال ليشت وشوبان وغيرهما كثير ممن يستمتع لانغ بتقديم أعمالهم الخالدة، وشكلت مقطوعة "كونشيرتو الهرة" الشهيرة في مسلسل الرسوم المتحركة "توم وجيري" الدافع الكبير الذي شجع لانغ في طفولته على استكشاف الأعمال الموسيقية للمؤلف ليشت.

وأكد لانغ في أكثر من حديث معه بقوله: "الموسيقى لغتي الأولى وكثيرًا ما ألهمتني".

وأضاف: "نشأت وسط أجواء من الموسيقى الكلاسيكية، وكان والداي يستمعان إلى موسيقى البيانو في المنزل منذ طفولتي، وبعد دراسة البيانو، ازداد شغفي بالموسيقى وتحول إلى التزام على المدى الطويل، وكنت أحلم أن أصبح عازف بيانو محترفا".

وكان لانغ قد حصد الكثير من الأوسمة والجوائز، واختير ضمن قائمة المنتدى الاقتصادي للقادة العالميين الشباب، ونال شهادات دكتوراه فخرية من "الكلية الملكية للموسيقى"، وحصل على الجائزة العليا من وزارة الثقافة الصينية، ووسام الاستحقاق الألماني، ووسام الفنون والآداب الفرنسي.