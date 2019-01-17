جبال "القهر".. شاهد الجبال الأغرب في السعودية

تتميز جبال القهر في السعودية بغرابتها بحسب ما يؤكد المختصون. وترتفع تلك الجبال المتلاصقة بأشكال أسطوانية، وسط أودية ضيقة، نبتت على جنباتها غابات من الأشجار شقت صخورها القاسية، في مشهدٍ يأسر الناظر.

وقد استطاع المصور السعودي "حسن حريصي" الوصول إلى تلك الجبال الوعرة، التي كانت تسمى قديماً بجبل زهوان، الواقع على مركز جبل القهر في محافظة الريث شرقي منطقة جازان جنوب غرب السعودية عبر "الدرونز".

موضوع يهمك في طريقة تبدو للوهلة الأولى غامضة، قام عازف البيانو الصيني لانغ لانغ بوضع تغريدة له بحسابه على "تويتر" كتب فيها تاريخ ١٨... العازف العالمي "لانغ" يغرد لشتاء طنطورة.. "ابقوا معنا" السعودية

وبعد أن انتشر مقطع الفيديو الذي صوره حسن على منصات التواصل الاجتماعية، أوضح في حديث لـ"العربية.نت": "أنه قام بالتصوير الجوي لصعوبة الصعود إلى أعلى قمة الجبال هذه، لوعورة تضاريسها وتفاصيلها الصخرية المعقدة." وأضاف أنه "تفاجأ جداً عند وصوله إلى المنطقة بمشاهد اصطفاف الجبال جنباً إلى جنب، في منظر رباني جميل، يراه لأول مرة في حياته".

يشار إلى أن جبل القهر سمي بهذا الاسم أثناء وقوع حرب القهر، كما يعرف بجبل زهوان، وتحده من الشرق مجموعة من الجبال والأودية التي تفصل بينه وبين محافظة الفرشة التابعة لظهران الجنوب بمنطقة عسير، ومن الغرب يحده عدد من الأودية التي ترفد وادي بيش وجبل القهرة "المائدة"، ومن الشمال يحده وادي بيش بروافده، أما من الجنوب فيحده الجبل الأسود.