شاهد.. وادٍ سعودي يفيضُ موزاً وبنّاً

وادٍ جنوب السعودية، يختزن في باطنه مزروعات الموز والبن الجنوبي، ليصبح علامة بارزة من مئات السنين في أهمية إنتاجه الزراعي المميز، نظير ما يمتلكه الوادي من المقومات الزراعية الطبيعية بين صخور الجبال.

وادي الغيل الواقع وسط جبال السروات شرق محافظة المجاردة، يمتلك أجواء معتدلة طول العام، وتتوسط جنباته مدرجات زراعية، يختزن في باطنها العديد من العيون المائية الجارية، والتي لا تزال كثيفة بعطائها في ري المزروعات، كمصدر وحيد في سقي المزارع على مدار العام.

ويشتهر الوادي بالعديد من الموارد الطبيعية، كإنتاج فاكهة الموز، والبن، والمانجو وغيرها من الأصناف الأخرى، التي ينتجها بكميات متوسطة للأسواق المحلية.

"العربية.نت" زارت الوادي ووثقت جمالياته من بين تلك المدرجات الزراعية، والتقت بعدد من الأهالي الذين تحدثوا عن قريتهم وقصة العشق الطويلة.