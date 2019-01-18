"الحصن" يعيد ذاكرة السعوديين للتسعينات.. وهذه التفاصيل

واصلت مسابقة "الحصن" المقرر انطلاقها في الرياض تسجيل أرقام قياسية في عدد المسجلين بموقع المسابقة الإلكتروني، ووفق تغريدات لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ فإن عدد الراغبين في الالتحاق بتحدي "قلعة تاكاشي" المعروفة بـ"الحصن" قارب من 43 ألف مسجل.

في حين أعاد صخب "الحصن" ذاكرة #السعوديين إلى البرنامج الشهير، الذي يحمل نفس الاسم وكان يحقق أرقاماً كبيرة في المشاهدة محلياً، وتناقل الجمهور في إطار التفاعل مع الحدث صور ومقاطع فيديو لحلقات النسخة اليابانية من البرنامج.

ومن جهته أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في وقت سابق أنه قريباً ستنطلق مسابقة "قلعة تاكاشي" أو ما يعرف محلياً بـ"الحصن" في الرياض.

وهي عبارة عن مسابقات ألعاب جسدية وترفيهية يابانية، وتقوم فكرة الحصن على فريقين الأول هو فريق المهاجمين المكون من المتسابقين، والفريق الثاني هو المدافعين عن الحصن، وتقام المسابقات في أرض مكشوفة مليئة بالحواجز، تعيق وصول أكبر عدد من المهاجمين الذين يكافحون للوصول إلى المرحلة النهائية.

في حين تأتي هذه المسابقة بنسخة سعودية بعد توقيع رئيس الهيئة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عقد شراكة مع شركة (TBS) اليابانية لتنفيذ بناء "قلعة تاكيشي" المشهورة في برنامج "الحصن" بتصميم تراثي عربي بما يحقق 50 تحدياً وتنافساً ومغامرة بعضها أضيفت للنسخة الجديدة.

ووفقاً لآلية كانت مقررة ولم يطرأ عليها أي تغيير معلن فإنه سترتفع معدل الجولات إلى 13 جولة أسبوعية، وستقام المنافسات في الرياض التي احتضنت القلعة على مساحة 300 ألف متر مربع.

إلى ذلك من المتوقع أن ترتفع أعداد المسجلين في الموقع الذي ينتهي يوم 31 يناير حيث تغلق الأبواب.

فيما سترصد فيه هيئة الترفيه جوائز ضخمة، وسيتم إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم بواقع 13 حلقة ستبث في جميع الدول العربية وفق بيان سابق.