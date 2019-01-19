ليالي طربية تدفئ "شتاء الثمامة" في الرياض

تحوَّلت ضاحية "الثمامة" شمال العاصمة السعودية الرياض، من وجهة لعشاق التخييم وممارسة التطعيس بسيارات الدفع الرباعي على كثبان الرمال الحمراء، إلى وجهة طربية جديدة تحظى باهتمام سكان الرياض وعشاق التخييم من الشباب والعائلات، الذين يفضلون قضاء عطلة الأسبوع بها للاستمتاع بالأجواء الباردة خلال الأيام الحالية.

وجذب المهرجان الذي حمل اسم "مهرجان خزام الترفيهي" الواقع على طريق الثمامة بجوار مفرق "الرمحية" الشباب والأسر، بعد أن أنشأ القائمون عليه عدداً من المخيمات بصورة مختلفة، ووضعوا خلالها عدداً من الفعاليات المتنوعة، يأتي من أهمها الحفلات الغنائية التي تقام كل عطلة نهاية الأسبوع وبالتحديد أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع حتى الثاني من فبراير المقبل.

وغنى على مسرح الخيمة الفنية الذي يتسع لأكثر من 4000 متفرج خلال الأسبوع الماضي الفنانون الشباب، إبراهيم السلطان وفهد العمري وسلطان خليفة "حقروص" ودحوم الطلاسي.

كما غنى مساء الخميس الفنانان الإماراتيان الشابان عيسى الوعد ومحمد الشحي، وقدما مجموعة من أشهر الأغاني الشبابية.

في حين كشفت مصادر خاصة لـ"العربية.نت" أن إدارة المهرجان تفاوض عدداً من الفنانين لجلبهم للغناء في الثمامة، يأتي في مقدمتهم فؤاد عبدالواحد ووليد الشامي وإسماعيل مبارك وعايض، كما سيكون هناك حفلات نسائية في أيام خاصة حيث تجري المفاوضات مع الفنانة بلقيس وأصيل هميم ويارا.

وخلاف الفعاليات الفنية يستمتع زوار مهرجان خزام بلعبة "البينتبول" للجنسين، إضافة إلى عالم الطفل ومضمار الخيل، كما يقضي الزوار الساعات التي تسبق الحفلات الغنائية في ساحة الفعاليات التي تمتلئ بالكافيهات وعربات الأطعمة "الفود ترك"، حيث يغني عدد من الفنانين الشباب الذين منحتهم إدارة المهرجان الفرصة للغناء أمام الجماهير التي تقضي أوقاتها على شبة النار، إضافة إلى شاشة عملاقة وضعت لمتابعة مباريات نهائيات كأس آسيا 2019 المنعقدة حالياً في الإمارات.