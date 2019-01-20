هكذا تم إنقاذ طفلة من الغيبوبة على متن الخطوط السعودية

تعرضت طفلة ذات 6 أعوام، لنوبة قلبية حادة على متن رحلة الخطوط السعودية، بعد إقلاعها من مطار القريات متوجهة إلى الرياض، ليلعن كابتن الطائرة عن وجود حالة صحية حرجة لطفلة، طالباً المساعدة ممن لديه خبرة أو تخصص طبي التوجه إلى مؤخرة الطائرة.

في هذه الأثناء وبكل شجاعة، قدم أخصائي طب الطوارئ الشاب السعودي سلطان حميد البلعاسي دعمه الطبي للطفلة رزان العنزي. وروى لـ"العربية.نت" تفاصيل القصة عندما قام بالتعريف بنفسه، كونه متخصصا في طب الطوارئ بمستشفى القريات العام، وكان برفقته صديقه الأخصائي في الطب النفسي.

يقول البلعاسي: "بدت على الطفلة رزان أعراض نقص الأكسجين في الدم وضيق في التنفس، وأعراض بداية الدخول في الغيبوبة التامة، فطلبت حقيبة أدوية الطوارئ وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي لتشخيص اضطراب النظام القلبي للسيطرة على الوضع، خوفاً من دخولها في حالة غيبوبة تامّة ما قد يؤدي إلى توقّف النبض والتنفس".

وتابع سرد التفاصيل: "قمت بفحص نبض الطفلة التي تبيّن أن لديها تسارعاً في نبض القلب وهبوطاً حاداً في الدورة الدموية، وتم التعامل مع الحالة لمنع دخولها في الغيبوبة، ومراقبة الأكسجين حتى لا تدخل في حالة توقف تام للقلب، إلى أن يتسلمها الفريق الطبي للإسعاف الموجود في المطار بعد هبوط الطائرة".

وأكد البلعاسي أن الوقت مضى في الحديث مع الطفلة ومحاولة تنبيهها لكي تظل متيقظة، حتى وصلت الطفلة إلى مطار الملك خالد، وبمجرد هبوط الطائرة قام الطاقم الإسعافي بنقلها إلى المستشفى.

واختتم حديثه قائلاً: "تقدم والد الطفلة بشكره وتقديره على موقف إنقاذ طفلته، والذي اعتبره واجبا على كل طبيب يعلم أساسيات هذه المهنة التي يجب أن يقوم بها داخل المستشفى وخارجه، كما قمت بالاطمئنان على صحة الطفلة والاتصال بوالدها الذي أكد أنها بصحة جيدة ولله الحمد".