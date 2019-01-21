السعودية.. أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه.

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.

أولاً: يعفى عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.