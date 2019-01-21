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السعودية.. أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني

المصدر: العربية.نت
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بإعفاء رئيس هيئة الطيران المدني من منصبه.

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي: "بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء، ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 245) بتاريخ 22 / 9 / 1438هـ.

أولاً: يعفى عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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