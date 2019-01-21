الملك سلمان يطمئن في اتصال على صحة رئيس وزراء البحرين

أجرى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، بالأمير #خليفة_بن_سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة #البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس وزراء مملكة البحرين بنعمة الشفاء التي منّ الله عليه بها، داعياً المولى أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر رئيس وزراء مملكة البحرين عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.