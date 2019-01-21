ولي العهد السعودي يلتقي نائب رئيس وزراء سنغافورة

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير المنسق للسياسات الاقتصادية ثارمان شانموجاراتونام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، ورغبة الحكومة السنغافورية في المساهمة في برامج ومشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.