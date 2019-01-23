أرخبيل سعودي من 264 جزيرة.. آثار ولؤلؤ وشواطئ ساحرة 

264 جزيرة متقاربة تعرف بـ"أرخبيل جزر فرسان"، والكثير منها غير مأهول بالسكان، ويعرف الناس جزيرة فرسان الكبرى، بينما تغيب المعلومات عن الجزر المتبقية والتي تقع بالقرب من جزيرة فرسان الكبرى والتي يسكنها 18 ألف نسمة.



هذا العدد الكبير من الجزر المتقاربة والواقعة ضمن نطاق منطقة جازان في البحر الأحمر بالقرب من الحدود السعودية اليمنية هي واحدة من أكثر الجزر السعودية تميزاً.



في جزر فرسان تنوع بيئي كبير عبر الشواطئ الصخرية، والرمال البيضاء والشعب المرجانية الهائلة في التشكيلات وتنوع الأحياء البحرية والبرية على سطحها.





وتتميز جزر فرسان بقلة ارتفاع الجزر عن البحر، حيث لا يتجاوز الارتفاع 40 متراً في أعلى منطقة، وتنتشر في "فرسان" الأخاديد البحرية ذات التشكيلات الصخرية، التي تحمي الحياة الفطرية في تلك الجزر.

الأرخبيل

تعد جزيرة فرسان الكبرى وجزيرة السقيد أو فرسان الصغرى، أهم الجزر في هذا الأرخبيل ويسكنها أكثر من 18 ألف نسمة، وتتواجد الخدمات والفنادق على أرض تلك الجزيرة، بينما يغيب الإنسان والخدمات عن بقية الجزر في فرسان.



تضم الجزيرتان فرسان الكبرى والصغرى عدداً من القرى، من بينها المحرق وهي شهيرة بصيد الأسماك وقرية القصار وهي المصيف لجزيرة فرسان وقرية المسيلة وقرية الحسين وقرية صير وقرية المحصور وقرية ختب وابو طوق والدومات.

التنوع البيئي

تتميز جزر فرسان بتنوع هائل في البيئات الطبيعية والتضاريس، فتختلف من شاطئ رملي إلى شاطئ صخري كما أن الشواطئ بكر، لم تطلها يد البشر.





كما أن عدداً من تلك الجزر أصبحت ملاذاً للحياة البحرية والبرية لقلة وجود الإنسان على تلك الجزر، ما أعطى للحياة الفطرية أن تنمو على تلك الجزر غير المأهولة.

محمية فرسان

تعد المحمية الشهيرة على جزر فرسان واحدة من أشهر المحميات الطبيعية في الجزيرة العربية ومن أهمها وجود غزلان فرسان وهو ما يسمى "الإدمي الفرساني"، الذي يميل للون البني الفاتح وتعيش العديد من الطيور في تلك المحمية وسط بيئتها الطبيعية سواء البحرية أو البرية وتتواجد السلاحف والدلافين التي يمكن مشاهداتها في خليج الغدير.

آثار

تتنوع الآثار في جزيرة فرسان ما بين القلاع والحصون التي استخدمها بعض الغزاة في فترات سابقة، مثل الرومان والإغريق ووجود مواقع ومدافن كثيرة في الجزيرة وعلى بقية الجزر غير المأهولة.





ويعد منزل الرفاعي، أحد تجار اللؤلؤ في الجزيرة، شاهداً على الحياة الاقتصادية والطراز المعماري للبيت المزين بالجص والنقوش ذات الدلالة العمرانية الفريدة.

فرسان.. مستقبل الاستثمار

تعد جزير فرسان واحدة من المواقع المهمة في البحر الأحمر، خصوصاً أنها 264 جزيرة متنوعة ذات مساحات متعددة وذات تشكيلات بحرية مختلفة، وهو ما يميز تلك المواقع ويجعلها وجهة للاستثمار لا سيما فيما يخص الاستشفاء والنقاهة وكذلك الراحة والاستجمام في واحدة من أجمل الشواطئ السعودية.

رحلات المصورين

يقول ماجد سنقوف أحد هواة التصوير، وقد التقط العديد من الصور لجزر فرسان وشواطئها أن "فرسان غير مكتشفة من قبل المصورين ولا تزال أراضيها بكراً، وجزرها لم تعرض صور لها حتى الآن، وربما بعض الجزر لم يزرها أحد في السنوات الماضية".



وأوضح ماجد الذي امتهن التصوير منذ نحو 10 سنوات أنه يزور فرسان بين الحين والآخر، وهو من سكان جازان ويذهب كثيراً لفرسان ليوثق هذه الزيارات بالصور.