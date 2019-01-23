افتتاح أول معهد موسيقي بالسعودية للرجال والنساء

افتتح في الرياض أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية. المعهد يحتوي على فصول دراسية لتعليم آلة الكمان والنوتة الموسيقية، إضافة إلى استوديو لتسجيل الأعمال الغنائية للفنانين وطلاب المعهد، كما سيقدم فصولاً دراسية للنساء.

فبعد عقود من الجدل والقيود الاجتماعية يفتح أول معهد موسيقي أبوابه لتقديم الدروس المتخصصة في الموسيقى والعزف.

الموسيقار محمود سرور يقول إنه يطمح "من خلال المعهد تخريج أول مجموعة محترفة تقود أوركسترا سعودية".

أكثر من 800 متقدم راغب في تعلم الموسيقى تم قبول 250 منهم، وسيتم تعليمهم بواقع حصة واحدة أسبوعياً على مدى 6 أشهر.

محمد، طالب في المعهد، يقول: "حبيت العزف على آلة الكمان وتعلم النوتة الموسيقية وعندي مبادئ بسيطة".

أما خالد، وهو طالب في المعهد أيضاً، فيقول: "مستعدون ومتحمسون لهذه الخطوة وإن شاء لله نكون أول المسجلين والمتخرجين".

إقبال وشغف من الجنسين وتوقعات بمزيد من المعاهد الموسيقية المتخصصة مستقبلاً.