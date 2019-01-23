خطة الترفيه الجديدة.. اتفاقيات وشراكات محلية وعالمية

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بفندق الفورسيزونز بالعاصمة الرياض، استراتيجية الهيئة العامة للترفيه الجديدة.

وتضمن الإعلان الكشف عن الهوية الجديدة للهيئة وتدشين المنصة الخاصة بالفعاليات "عيشها"، التي تشمل جميع الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، وسيكون لها تطبيق ذكي بنفس المسمى، إلى جانب الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشراكات مع جهات محلية وعالمية في قطاع الترفيه.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، الذي قدمه الفنان عبادي الجوهر وعزف الموسيقار أمير عبد المجيد، والفنان محمد سرور، وتبعه عرض مرئي عن الهوية الجديدة للهيئة.

بعدها، ألقى آل الشيخ كلمة قال فيها إن "قطاع الترفيه قطاع مهم، وتوليه قيادة المملكة كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه لتطوير مستوى الحياة في المملكة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل".

وأضاف: "أتمنى من جميع جهات الاستثمار سواء بنوك وشركات ورجال أعمال وقطاع حكومي، أن نضع أيدينا بأيدي بعض، وأن نسهم جميعاً في دعم قطاع الترفيه وتطويره على مستوى المملكة بما ينسجم وتطلعات شعبنا وتقاليد مجتمعنا الأصيلة".

كما أكد أن الهيئة تعمل على تعزيز موقع المملكة التنافسي في قطاع الترفيه العالمي، لتكون من بين أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا وبين أول 10 على مستوى العالم.

كذلك استعرض عدداً من الفعاليات القادمة، التي تتضمن فعاليات دينية ستقام خلال شهر رمضان المقبل، ومنها أجمل تلاوة للقرآن الكريم، وهي مسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات، ويحصل صاحب أفضل تلاوة على جائزة قدرها 5 ملايين ريال، وكذلك مسابقة تأدية الأذان، ومسابقة رحلة الهجرة وغيرها.

وفي مبادرة لتكريم القوات المسلحة، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن إطلاق مسابقة جنودنا البواسل، التي ستكون مخصصة لمنسوبي القوات المسلحة السعودية.

وتطرق إلى مجموعة من المبادرات الترفيهية والفعاليات للمرحلة المقبلة، وتوجه الهيئة إلى استقطاب عدد من المعارض العالمية، وإنشاء ساحات ضخمة لتقديم مجموعة من العروض الحية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وإنشاء المسارح وغيرها.

وفي بادرة منه لتكريم الفن السعودي، أعلن آل الشيخ عن تخصيص مبادرة لإقامة أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن، والإعلان عن تكريم للفنانين الراحلين أبو بكر سالم وطلال مداح، إضافة إلى تكريم الفنان محمد عبده عبر إنتاج 100 أغنية له بتقنية الهولوغرام، إلى جانب إطلاق مسابقة ملك العود مع عبادي الجوهر.

ومن الفعاليات النوعية التي تطرق لها، برامج المسابقات التلفزيونية، معلناً عن استضافة المملكة لبرنامج الحصن، وهو الأشهر عالمياً في مسابقات الترفيه، وكذلك العمل على إنتاج برنامج "ذا فويس" بالنسخة السعودية، وإقامة أكبر نسخة من مسابقات البلوت والتركس في 13 منطقة في المملكة، ومسابقة إطلاق المدفع، وركوب الثيران المحترفة، والدخول في مفاوضات لاستقطاب إحدى مباريات دوري السلة الأميركي NBA ، وغيرها.

إلى ذلك، قال آل الشيخ إن الأولوية المطلقة هي لتوفير فرص العمل للسعوديين في كل المجالات التي يوفرها قطاع الترفيه، مؤكداً دعم المواهب السعودية وابتعاثها لتطوير قدراتها في هذا المجال.

ثم كان له لقاء حواري مع الإعلامي عمرو أديب، تطرق خلاله إلى أهمية الترفيه، الذي يعد قطاعا مهما وأثبت كفاءته الاقتصادية وفتح الفرص الوظيفة وجذب المستثمرين من كل دول العالم، وتخلل الحوار عرض مرئي لأبرز الفعاليات الترفيهية من دول عديدة.

وتضمن الحفل الإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث وقع آل الشيخ أربع مذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأخيراً مع شركة صلة لاستقطاب فعاليات عالمية.

وتم الإعلان أيضاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية التي ستتولى إقامة فعاليات الهيئة، من بينها شركة باليش (Balich) الإيطالية وشركة أفيكس (AVEX)اليابانية وشركة برودواي إنترتينمت (Broadway Entertainment)، و1001 اختراع (1001 inventions).