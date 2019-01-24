إطلاق موقع "إندبندنت عربية".. والأحمري رئيسا للتحرير

أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق موقع إندبندنت عربية Independentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع الإندبندنت باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

وأعلنت المجموعة عن تعيين الصحافي والإعلامي المعروف، عضوان الأحمري، رئيساً لتحرير "إندبندنت عربية". ويضم الموقع خبرات متنوعة وأسماء صحافية كبرى في العالم العربي.

يتمتع الأحمري بخبرة صحافية تمتد لأكثر من 16 عاماً بداية من صحيفة الوطن السعودية، ثم صحيفتي الحياة والشرق الأوسط. كما عمل مراسلاً لقناة أوربت الفضائية من الرياض ورئيساً لتحرير برنامج الأسبوع في ساعة على قناة روتانا خليجية، إلى جانب عمله في الصحافة الورقية. والأحمري حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في الرياض، والماجستير من جامعة نيويورك في تخصص الإعلام الرقمي.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت أواسط العام الماضي عن توقيع عقد إطلاق صحيفة #الإندبندنت_البريطانية الرقمية بأربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

في هذ السياق صرح عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قائلاً: "سعداء بإطلاق هذا المشروع الإعلامي المميز والعلاقة مع مجموعة الإندبندنت البريطانية، ونتطلع إلى أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في صناعة الإعلام والمحتوى في المنطقة".