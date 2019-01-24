بالصور.. إنقاذ شخص احتجز 4 أيام بمدخنة شواء في الرياض

تمكن الدفاع المدني في منطقة #الرياض من إنقاذ شخص #سقط_داخل_مدخنة_مطعم ليحتجز فيها مدة 4 أيام.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت بلاغا يفيد باحتجاز شخص في مجرى مدخنة بأحد المطاعم، وبوصول الفرق اتضح أن الحادث هو احتجاز شخص منذ أربعة أيام تقريبا، داخل مجرى مدخنة شواء ارتفاعها 13 مترا تقريبا تابعة لمطعم متوقف عن العمل منذ فترة طويلة وملحق بمجمع تجاري في حي النهضة وسط المدينة.

وقد عمل رجال الدفاع المدني على قص المجرى وإخراج الشخص المحتجز مع الحرص على سلامته لا سيما أنه كان في حالة إعياء وتعب شديد جراء فترة بقائه محتجزا، وقد نقل فورا للمستشفى لتلقي العلاج.