خالد بن سلمان: اتفاق السويد انتهك مرارا من قبل الحوثيين

أكد سفير السعودية في واشنطن #الأمير_خالد_بن_سلمان ، أن #ميليشيات_الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنتهك بشكل متكرر #اتفاق_ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بالكامل لتحقيق السلام المستدام في #اليمن.

وغرد الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في تويتر، ليلة الأربعاء إلى الخميس، قائلا إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ملتزم بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأضاف ولكن الميليشيات الحوثية عازمة على دعم بؤس ومعاناة الشعب اليمني الشقيق.

The Houthis must face increasing international pressure for reneging on their commitments. @OSE_Yemen has worked very hard to reach the Stockholm Agreement, and it must be enforced as it represents the only path forward for a political resolution to the Yemeni crisis. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وأضاف: "ميليشيات الحوثي لم تكتفِ برفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم لكنها قامت بعددٍ من الممارسات العدائية التي تؤكد رفضها للسلام". وأردف: "واصلوا هجومهم المسلح بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار، وقصف الأحياء السكنية وإطلاق صاروخ باليستي نحو أراضي المملكة".

وطالب الأمير خالد بن سلمان الأمم المتحدة بأن تسمي الطرف الذي أخفق في التمسك بتدابير بناء الثقة الأساسية المفضية إلى اتفاق ستوكهولم. وأضاف: "عليها أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم على المركبة المدرعة التي كانت تحمل كبير مراقبي الأمم باتريك كاميرت".

وتابع: نحن نتعامل مع ميليشيات غير شرعية لا تهتم بالسلام أو مصير ملايين اليمنيين، ويجب أن يواجه الحوثيون ضغوطاً دولية متزايدة من أجل إلزامهم بعدم التنصل من تنفيذ الاتفاق.