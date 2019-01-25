أم كلثوم في العلا.. وصوتها يحيي شتاء طنطورة

للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تطل أم كلثوم بحفل كامل عبر تقنية "الهولوغرام" أو ما يُعرف بـ"التصوير التجسيمي" على مسرح مرايا في محافظة العلا، في 25 يناير، في عرضٍ أنتج بالتعاون بين "مجموعة MBC" و"NDP" للإنتاج.

هكذا سيحتفي الحاضرون بالطرب الشرقي الأصيل بصورة حية ثلاثية الأبعاد، تصاحبها على المسرح أوركسترا صوت مصر، فتعود "الست" لتطرب مسامع الجمهور مجدداً عبر تجربةٍ عابرةٍ للزمن، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

يذكر أن الحفل سيستهل بدايةً مع وصلة طربية مباشرة تقدمها سناء جميل، من عائلة الراحلة أم كلثوم، تغني فيها "أنساك".

تنقل صوت أم كلثوم برشاقة بين ألحان زكريا أحمد ذات التطريب الكلاسيكي، إلى ألحان رياض السنباطي ذات الطابع التأملي والتعبيري، مرورًا بألحان عبد الوهاب المتميزة بالحداثة، وألحان محمد الموجي الأنيقة، وحتى ألحان بليغ حمدي بطابعها السهل الممتنع. #شتاء_طنطورة #ام_كلثوم_في_العلا pic.twitter.com/438uGf6tpI — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 24, 2019

كما يغني محمد الشرنوبي: "الهوى غلاب"، "دارت الأيام"، و"حيّرت قلبي". بدوره يُطل الموسيقار والملحن المخضرم فاروق سلامة، وهو العازف الوحيد الموجود بيننا اليوم ممن كان له شرف العزف مع فرقة أم كلثوم أثناء حفلاتها، ليعزف بعض المقطوعات المنفردة من أغنيات كوكب الشرق.

يلي ذلك ظهور أم كلثوم بتقنية الهولوغرام وبدء حفلها المكون من أربع أغانِ: "أنت عمري"، "ألف ليلة"، "سيرة الحب"، "لسه فاكر".

كما ستطل خلال الحفل الممثلة المصرية "صابرين"، التي سبق لها تأدية دور "أم كلثوم" في المسلسل التلفزيوني الشهير، علماً بأن صابرين كانت لها مشاركة في تنفيذ المحاكاة الكمبيوترية التي استُخدمت في تصميم "الهولوغرام" وذلك عبر حركات الجسم والوجه، وغيرها من التفاصيل.