هكذا عبرت فنانة تشكيلية عن موقفها مع عامل النظافة

تعاطفت #فنانة_تشكيلية #سعودية مع #عامل_نظافة، يعمل ضمن فعاليات جادة محايل عسير "صدر الكرامة"، والتي تشارك فيها الفنانة #عائشة_حسن_محمد_عسيري مع مجموعة من التشكليين، لتقوم بلفتة إنسانية بإهدائها لوحة للعامل رسمته فيها، لتؤكد بذلك أن الفن هو رسالة إنسانية.

وفي التفاصيل، تحدثت عسيري إلى "العربية.نت" قائلة: "لم أتوقع أصداء مبادرتي بتقديم رسومات لعمال النظافة، والتي راجت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكان العامل مجتهداً في تقديم خدماته ومساعدته للفنانين المشاركين، فقمت حينها بتصويره ورسم صورته بورتريه، وإهدائه تلك الرسمة مع أصدقائه عمال النظافة ومكافأتهم، واستطعنا بذلك أن نوصل رسالة إنسانية سامية، ورسم الفرحة والابتسامة على وجوههم".

وأضافت: "لم تتمالك دموعي الفرحة، فبكيت من تأثري بالموقف حين رأيت الفرحة على محيا عمال النظافة أثناء تكريمهم".

وتعشق الفنانة عائشة الرسم بكافة أشكاله الواقعي والبورتريه، وحظيت بتكريم من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، نظير مبادرتها الإنسانية التي عكست سمو المواطن السعودي، وقيم وأصالة الدين الإسلامي السمحة.

وشاركت الفنانة عائشة والملقبة "ريشة السلام" في العديد من المشاركات المحلية والدولية منذ بداياتها قبل 5 سنوات، عبر الرسم بالألوان الزيتية والالكليرك والرسم بخامات الذهب والقليتر والقهوة ومعجون الورق والنحت والرسم على الزجاج، وهي عضوة في جسفت الرياض وعسير، وفي ملتقى الفن التشكيلي بالرياض، وبيت الفن العربي للتشكيليين، وشاركت في العديد من الفعاليات في مهرجان القرية التراثية وشارع الفن بأبها ومعرض بن زلفة بأحد رفيدة، والعديد من الفعاليات الوطنية إضافة إلى المشاركات في القاهرة وسلطنة عمان والمغرب ودبي، وملتقيات الفنانين التشكيليين في باريس من خلال رسم اللوحات والجداريات المعبرة التي وجدت أصداء كبيرة لدى المتلقين.

وعن مهرجان صدر الكرامة أوضحت عسيري، مشاركة أكثر من 60 فنانة، استحضروا عبر مشاركاتهم مواقف البطولات لشهداء الوطن الذين صنعوا ملاحم المجد.