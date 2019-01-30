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السعودية.. توقيف 126 موظفاً عن العمل تورطوا بقضايا فساد

المصدر: دبي- العربية.نت
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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية، الثلاثاء، أنها أوقفت 126 موظفاً عن العمل في أنحاء مختلفة بالمملكة لتورطهم بقضايا فساد.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم توجيه الاتهام لـ126 موظفاً في مختلف الأمانات والبلديات بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفة جنائية".

وأضافت أن "التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم".

كما شددت الوزارة على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة".

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