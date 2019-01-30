خبير طقس سعودي يحدد موعد رحيل الشتاء.. وهذه نصائحه!

أكد خبير الطقس السعودي عبدالعزيز الحصيني، أنه ما زال من المبكر حديث البعض في منصات التواصل الاجتماعي عن الموسم الذي يعرف لدى السعوديين بـ"بيّاع الخبل عباته"، والذي يشير إلى توسط موجات الحر فصل الشتاء البارد.

وأبان الحصيني في حديثه لـ"العربية.نت" أن اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس سنشهد عودة الأجواء الباردة بانخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 5 و7 درجات مئوية عما هي عليه في الأيام الماضية، ثم يعقبها ارتفاع يصل إلى 5 درجات نهاية الأسبوع، خصوصاً على المناطق الشمالية والوسطى فالشرقية بشكل أقل.

في حين أن فصل الشتاء ينقضي بنهاية العقرب الثانية التي توافق الخميس 7 آذار/ مارس القادم، وفلكياً الخميس 21 آذار/ مارس بتعامد الشمس على خط الاستواء، مبيناً أن "بياع الخبل عباته" موسم الحميمين ينتهي يوم 16 نيسان/إبريل رغم أن الحرارة من الممكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية في بعض الفترات، لكن تهب رياح أصلها قطبي تعمل على خفض الحرارة.

فيما دعا الحصيني سكان الشمال على وجه التحديد إلى ارتداء الملابس الثقيلة، موضحاً في سياق حديثه أن هذه الفترة هي الأفضل في زراعة البرسيم.

وعزا الحصيني الذي يعمل عضواً في لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، تسمية الحالة المطرية الحالية بـ"جابرة" إلى جبرها للإنسان والحيوان والنبات بالأمطار بعد غياب أكثر من شهر.

وبين أن إطلاق المسميات على الحالات المناخية يهدف إلى حفظ الحالة المناخية في أرشيف خاص بطريقة علمية ليسهل الرجوع إليها للباحثين في مجال الطقس والمهتمين بالمناخ.