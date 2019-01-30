قصة جدة والسينما قبل 40 عاماً.. وسعودي سحرته الأفلام

بعد انقطاع دام 40 عاماً، عادت إلى مدينة جدة، غرب السعودية، مساء الاثنين الماضي، السينما من جديد، إذ افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني نيابة عن وزير الإعلام تركي الشبانة، صالة العرض السينمائي التابعة لـ"فوكس نيوز" في "رد سي مول".

إلا أن للسينما في جدة قصة قديمة، فقد بدأت في الستينيات مع "سينما الأحواش" التي جسدت شغف عراب الصناعة وإنتاج وتوزيع الأفلام "فؤاد جمجوم".

نما حب جمجوم للسينما في حي البغدادية، حيث استثمر في عرض الأفلام السينمائية وتأجير أدوات البث، وامتد حضوره السينمائي ليشمل العديد من مناطق السعودية.

وكان جمجوم صانع سينما حقيقيا، يمتلك رؤية واضحة في الجمع بين الترفيه والاستثمار.

عن ذلك الرجل الشغوف، تحدث وحيد جمجوم ابن فؤاد جمجوم لـ"العربية.نت" قائلاً : "كانت البداية الحقيقية لوالدي عام 1964 عن طريق أفلام البكرات الـ 16 ملم، ثم أتت بعدها أفلام الـ 35 ملم، وكانت لدينا 8 أحواش مخصصة للسينما في جدة، كما كنا نقوم بتأجير أدوات العرض السينمائي. وفي العام 1969 افتتح والدي أول صالة عرض حديثة ومميزة، ومطابقة وبنفس مواصفات صالة "مترو غولدن ماير" في مصر".



وتابع: "هذه الصالة كانت مقسمة إلى دورين: الدور الأعلى للعائلات والدور الأسفل للعزاب، ومجهزة بأعلى المواصفات، ولم يمضِ عام حتى تعرضت لحريق أحدث بها أضراراً جسيمة".

أنتج أكثر من 30 فيلماً جمع فيها كل نجوم السينما

وفي سياق حديثه عن والده وامتداد تأثيره إلى السينما العربية، كشف أنه أنتج أكثر من 30 فيلماً سينمائياً، جمع فيها كل نجوم السينما المصرية في تلك الفترة، على رأسهم عادل إمام، وكان يستضيف النجوم من فترة لأخرى في جدة.

كما أكد أن فؤاد جمجوم كان أول من أدخل "الفيديو" إلى السعودية، وكانت لديه أفكار مهمة في الصناعة الفنية.

وقال وحيد: "لم يقتصر نشاطه على جدة بل امتد أيضاً إلى الرياض بحي المربع، وكانت الأندية تأخذ منا الأفلام لتعرضها، وتحصل على مداخيل مادية من الجمهور الذي يأتي للترفيه والاستمتاع، حتى الجمعيات الخيرية كانت تعرض الأفلام السينمائية، وتكسب مبالغ مالية في تلك الفترة، وحينها كانت تصل أسعار التذاكر إلى 10 ريالات".





أما عن اهتمامات وحيد الحالية، فأوضح أنه توجه إلى إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج التاريخية، كما قدم عدداً من الإنتاجات الدرامية مثل مسلسل "أبو شلاخ البرمائي" الذي عرض على القناة السعودية الأولى، وبرنامج "عظماء من التاريخ"، وله تعاونات إنتاجية أيضاً مع عدد من القنوات التلفزيونية.