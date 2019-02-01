منها بندقية الملك المؤسس.. متحف سعودي بـ18 ألف قطعة

متحف للمقتنيات الأثرية، جمع الماضي في 18 ألف قطعة أثرية، ليكون من المتاحف المميزة في النماص شمال منطقة عسير في السعودية، والتي حوت عناصر التراث وعراقة الماضي.

متحف بن يحيى التراثي، تاريخ طويل تحت سقف واحد، استطاع صاحبه علي بن يحيى الشهري أن يواصل جمع تلك المقتنيات لأكثر من 40 عاماً دون انقطاع، متفرغاً بعمله التخصصي في التراث وتطوير المتحف عبر قطع أثرية ذات قيمة تاريخية.

وقال الشهري لـ"العربية.نت" إن متحفه يحتوي على بندقية قديمة كانت يستخدمها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث وجدت عليه صورته وتاريخ صناعتها، كما يضم المتحف العديد من الأدوات المنزلية والسيوف والخناجر التي تبلغ أسعارها خمسة آلاف ريال، وقد تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضاف الشهري: "المتحف يشتمل على معدات متطورة خاصة بصيانة البنادق التقليدية، والتي تستخدم في المناسبات العامة والخاصة، مثل الفتيل والمقمع، كما ضم المتحف وثائق قديمة ذات قيمة تاريخية، وقطع الحلي الأثرية، وبعض العملات المالية النادرة مثل العملة العباسية والأموية والبيزنطية والطوالة التي كانت يتعامل بها الناس شمال المملكة قبل الحكم السعودي.