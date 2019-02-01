"مهرجان المناطيد".. شاهد عجائب محافظة العلا من السماء

يُقدّم "مهرجان المناطيد" في محافظة #العلا شمال #السعودية لزواره فرصة مشاهدة عجائب المحافظة من السماء من منظور جديد، ضمن برامج وأنشطة وفعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية.

ويقام "مهرجان المناطيد" لأول مرة في العلا خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير/شباط الجاري، حيث يمكن لضيوف المهرجان حجز أماكنهم حصريا لعطلة نهاية الأسبوع لأيام 2 و8 و9 فبراير، مرحبا بزوار العلا خلال الفترة بين 3 إلى 7 فبراير من خلال نقاط البيع.

ويعتبر المهرجان فرصة استثنائية لمشاهدة ما تحتويه العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من موقع مشاهدة غير مسبوق، حيث تتزين سماء المحافظة بألوان المناطيد التي سترتفع إلى سمائها.