بالصور.. مناطيد عملاقة تلون سماء العلا

حلقت مئات المناطيد الملونة والعملاقة سماء المواقع التاريخية والأثرية في مدائن صالح والعلا، على ارتفاعات مختلفة، في الوقت الذي تهاتف فيه عشاق ومحترفو التصوير الضوئي عبى توثيق تلك المشاهد، مخرجين لوحات جمالية جسدت روعة تلك المناطيد وهي تجوب سماء العلا، لتضيف للمشهد ألواناً غير متوقعة.

مشاهد بانورامية وصور احترافية، تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، لتبيّن تلك الصور جمال المناطيد فوق جبال الأثالب في منظر مختلف، وهي سلسلة الجبال التي تتواجد فيها الواجهات الصخرية المنحوتة في مدائن صالح لتحلق بالزوار في المواقع لأول مرة.

وتعطي مشاهدة المواقع التاريخية من الأعلى بعداً كبيراً للزائرين، للاطلاع والمشاهدة على ارتفاعات مختلفة، وما يحيط بها من تشكيلات صخرية لم تكن متاحة من قبل للمهتمين والباحثين سوى في طائرات الهليكوبتر.

المرشدون

مشعل البلوي، أحد المرشدين السياحيين في العلا، قال لـ"العربية.نت"، إن المناطيد أعطت زوار العلا مشاهد مختلفة من الأعلى، شاهدوا فيها المواقع مع وجود شرح المرشدين لمواقع الحجر والخريبة والأثالب وبقية المعالم الجغرافية لجبال العلا.

وتابع البلوي: "فتحت أمام المرشدين هذا العام وعبر الزيارات المختلفة فرص كبيرة للتعريف بالتاريخ والمواقع في العلا".