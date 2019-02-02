فيديو.. طالب مسلح في مدرسة بالسعودية والنيابة تتحرك

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، طالباً يحمل سلاحاً رشاشاً داخل إحدى مدارس #الأفلاج وسط السعودية، ما دفع النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، إلى تحريك دعوى جزائية وفقاً للمادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام، والتحقق من صحة الفيديو واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج، مسلم الهواملة، أكد في وقت سابق لـ"العربية.نت"، أن اللجنة ستباشر، الأحد، التحقيق مع الطالب.

وقال الهواملة إنه "تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب، ووجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة، واتخاذ الإجراءات المناسبة ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى في حينه"، مرجياً الأمر إلى بعد الانتهاء من التحقيقات، ومؤكداً أن هذا التصرف الفردي لا يعكس انضباط طلاب المدرسة.