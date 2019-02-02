هكذا كرمت قرية سعودية طبيبها السوداني بعد 25 عاما

لم يتمالك طبيب سوداني دموعه، لتنهمر على وجنتيه أثناء قيام أهالي قرية آل زيدان بمحافظة النماص بمنطقة #عسير بتكريمه، في بادرة إنسانية وأخويه تعكس أصالة الشعب السعودي مع إخوانهم من الجاليات العربية، بعد أن عمل في خدمة القرية أكثر من 25 عاماً بمركزهم الصحي.



حيث انهالت على الطبيب "الفاتح" وأسرته حزمة من الهدايا العينية والنقدية التي بلغت 55 ألف ريال، وخلال الحفل أوضح لـ "العربيه.نت" الشيخ حسن الزيداني أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفانا للطبيب، نظير خدمته الجميلة طوال السنوات التي قضاها في المركز الصحي للقرية، فقط كان حسن الخلق وتعامله الطيب مع الجميع، حتى كسب حب أهالي القرية.

وعبر الطبيب الفاتح عن عظيم شكره وامتنانه لكل من دعمه وسانده خلال فترة عمله، قائلاً: "إنني لست إلا واحدا من أفراد المجتمع النبيل بكرمه وأخلاقه ونبله، وإنني أشكر كل من ساهم في تكريمي، فهذا شرف واعتزاز لا أنساه طوال حياتي".